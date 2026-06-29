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Trybunał Konstytucyjny coraz bardziej sparaliżowany. Kolejny wybrany sędzia - prof. Sławomir Patyra - nie może objąć urzędu, ponieważ prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. W efekcie już pięć miejsc w TK pozostaje zablokowanych, co pogłębia kryzys w funkcjonowaniu Trybunału i budzi pytania o przestrzeganie procedur konstytucyjnych.

Wraz z końcem kadencji jednego z sędziów wybranych głosami PiS, Andrzeja Zielonackiego, powstał kolejny wakat, jednak wybrany na jego miejsce prof. Sławomir Patyra nie może rozpocząć urzędowania. Powód jest taki sam jak w przypadku czwórki sędziów wybranych przez Sejm w marcu – prezydent nie odebrał od nich ślubowania.

Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, sytuacja budzi zdziwienie także dlatego, że okoliczności wyboru prof. Patyry różnią się od tych, na które wcześniej powoływała się kancelaria prezydenta.

W przypadku czterech sędziów wybranych w marcu urzędnicy prezydenta tłumaczyli nieprzyjęcie ślubowania zastrzeżeniami dotyczącymi procedury sejmowej. Wskazywali na naruszenie reguł i terminów wyboru.

Przy wyborze prof. Sławomira Patyry takich zastrzeżeń jednak nie było. Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł zasady indywidualizacji – mówił RMF FM szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Pat w Trybunale Konstytucyjnym - Sławomir Patyra nie może objąć urzędu

Mimo to prezydent nie zaprosił dotąd nowo wybranego sędziego na uroczystość złożenia ślubowania. Choć kadencja prof. Patyry rozpoczęła się w poniedziałek 29 czerwca, bez odebrania ślubowania nie może on objąć urzędu.

Oznacza to, że dołączył do czwórki sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy również oczekują na możliwość rozpoczęcia pracy w Trybunale Konstytucyjnym.

W praktyce oznacza to, że prezydent blokuje objęcie urzędu przez pięciu z piętnastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli jedną trzecią jego składu. Sytuacja jeszcze bardziej pogłębia trwający od miesięcy kryzys wokół funkcjonowania TK.