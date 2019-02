Wypowiedź p.o. izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza była – zdaniem wiceszefa polskiego MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęk, wypowiedzią "haniebną, szkalującą. "Oczekujemy zdecydowanej i jednoznacznej reakcji władz Izraela na tę wypowiedź" – podkreślił w poniedziałek.

Krzysztof Szynkowski vel Sęk. Zdjęcie archiwalne / Karolina Bereza / RMF FM

W poniedziałek przed południem premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wizyty polskiej delegacji na szczyt V4 w Izraelu. Taka decyzja to skutek tego, że w niedzielę p.o. izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israel Katz, odnosząc się do słów przypisanych przez media izraelskie szefowi izraelskiego rządu stwierdził: "Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i - tak jak powiedział Icchak Szamir (b. premier Izraela - PAP), któremu Polacy zamordowali ojca, 'Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki'. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych".



Polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że wypowiedź Katza to "wypowiedź haniebna, wypowiedź szkalująca, wypowiedź, która ma charakter antypolski i rasistowski - na takie wypowiedzi nie może być zgodny nikogo, kto poważnie traktuje prawdę historyczną, kto poważnie traktuje obronę dobrego imienia Polski". Oczekujemy zdecydowanej i jednoznacznej reakcji władz Izraela na tą wypowiedź - podkreślił.



Chcielibyśmy żeby tego typu wypowiedzi, tego typu błędne cytowania, tego typu fakty, które w ostatnich dniach się niestety wydarzały - przyjmujemy to z głębokim ubolewaniem - nie przekładały się na relacje polsko-izraelskie - zaznaczył.



Dodał, że oczekuje, by takie wypowiedzi i zdarzenia były "przedmiotem jednoznacznego potępienia i wyjaśnienia".



Natomiast opinia międzynarodowa, inne państwa muszą wiedzieć, że Polska traktuje sprawy prawdy historycznej bardzo poważnie, że traktuje obronę dobrego imienia Polski - bardzo poważnie. I taki sygnał poprzez brak uczestnictwa, zarówno premiera Rzeczypospolitej, jak i ministra spraw zagranicznych na szczycie Grupy Wyszehradzkiej - wysyłamy również do opinii międzynarodowej - mówił Szynkowski vel Sek.



Wiceszef MSZ ma nadzieję, iż będzie to również sygnałem na przyszłość, "bo ta walka ze szkalowaniem Polski przecież trwa i jest prowadzona na bardzo wielu frontach".



Jeżeli spojrzy się na statystyki, to tego rodzaju sformułowania w zagranicznych mediach pojawiają się coraz rzadziej, ale pojawiają się. Dlatego musimy się im jednoznacznie przeciwstawiać i wyrazem tego jest też jednoznaczna w tej sprawie decyzja premiera Rzeczypospolitej - zaznaczył.