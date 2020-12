Szymon Hołownia pozostał liderem rankingu zaufania w grudniu. Jak wynika z sondażu CBOS, cieszy się on 53 procentowym poparciem. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 50 procent badanych. Na trzecim miejscu, z wynikiem 43 procent znalazł się premier Mateusz Morawiecki.

Szymon Hołownia / Karolina Bereza / RMF24

W pierwszej połowie grudnia największym społecznym zaufaniem cieszył się lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 53 proc. ankietowanych (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania). Nieufność wobec Hołowni wyraziło 19 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc.). Obojętność deklaruje 16 proc.

Na drugim miejscu rankingu znalazł się prezydent Andrzej Duda z zaufaniem na poziomie 50 procent (plus 3 pkt. proc.). Głowie państwa nie ufa 37 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt. proc.). Obojętność wyraziło 10 proc. badanych.



Na trzecim miejscu pod względem zaufania znalazł premier Mateusz Morawiecki - ufa mu 43 proc. ankietowanych (plus 2 pkt proc.); nieufność deklaruje 43 proc. (spadek o 3 pkt. proc.), a obojętność - 10 proc. ankietowanych.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cieszy się zaufaniem 39 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). Brak zaufania do prezydenta stolicy deklaruje 40 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.). Obojętność wobec Trzaskowskiego wyraża 14 proc. ankietowanych.



Pierwszą piątkę pod względem poziomu zaufania, z wynikiem 37 proc. (spadek o 1 pkt. proc.), zamyka lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ufa mu z kolei 24 badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętnych wobec szefa ludowców jest 23 proc. badanych.

Ze względu na sytuację epidemiczną badanie realizowane było w ramach procedury mixed mode. Każdy respondent wybierał sposób przeprowadzenia wywiadu - albo wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, albo wywiad telefoniczny, albo samodzielne wypełnienie ankiety przez internet.