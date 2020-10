Niemal wszyscy politycy tracą w rankingu zaufania - wynika z sondażu IBRiS dla portalu Onet.pl. Polacy nadal jednak najbardziej ufają prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i liderowi ruchu Polska 2050 Szymonowi Hołowni.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki / Adam Warżawa / PAP

Zgodnie z październikowym sondażem Andrzej Duda otwiera ranking zaufania z pozytywną oceną od 42,3 proc. respondentów. To o 9,9 pkt proc. mniej w porównaniu do pomiaru wrześniowego. To znaczący spadek, ale z rekordowego wyniku jaki polityk osiągnął miesiąc temu. W praktyce to powrót do poziomu obserwowanego w trakcie kampanii prezydenckiej - zwraca uwagę portal.

Drugie miejsce przypadło premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Szefowi rządu również ufa dużo mniej osób, bo 40 proc. badanych (spadek o 8,6 pkt proc.). W jego przypadku to najgorszy rezultat od stycznia, gdy osiągnął identyczny wynik - zaznaczono.

Na podium po raz pierwszy znalazł się lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, który w tym miesiącu osiągnął 37,9 proc. wskazań in plus, czyli o 5,4 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Czwarte miejsce w październikowym rankingu zaufania zajął Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy ustąpił miejsca swojemu niedawnemu konkurentowi w wyborach prezydenckich, ponieważ stracił od niego dużo więcej. Lider nowego ruchu Wspólna Polska cieszy się zaufaniem 34,2 proc. pytanych przez IBRiS (spadek o 9,3 pkt proc.) - czytamy.

Jedynym politykiem, który zanotował wzrost zaufania jest wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ufa mu 31,6 proc. Polaków, co oznacza niewielki wzrost o 0,9 pkt proc.



Kaczyński znalazł się jednak niemal na czele rankingu nieufności - nie ufa mu 59,1 proc. respondentów. Przegonił go jedynie minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 62,5 proc.

Największy wzrost negatywnych ocen otrzymał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (o 8,6 pkt proc.). Nie ufa mu 55,5 proc. Polaków.

IBRiS przeprowadził sondaż dla Onetu metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 16-17 października na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1100 badanych.