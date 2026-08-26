Szwajcaria chwali Polskę. „Jest wzorem na wypadek wojny”

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Władze Polski konsekwentnie przygotowują społeczeństwo na wypadek wojny, nie poprzestając na ambitnym programie zbrojeń - ocenia w środę szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung”. Wśród przykładów wymienia liczne szkolenia wojskowe i wakacyjne kursy przygotowania wojskowego dla młodzieży. Jednocześnie autorka artykułu podkreśla, że sami Szwajcarzy działania polskiego rządu uważają za... absurdalne.

Polska przygotowuje społeczeństwo na wypadek wojny

„Polska należy do krajów, które zajmują eksponowane miejsce na wschodniej flance NATO. Wojna, która toczy się w sąsiednim kraju (Ukrainie), jest powszechnie odczuwalna. Rosyjskie drony i samoloty wojskowe naruszają przestrzeń powietrzną, celowa dezinformacja podsyca polityczne napięcia. Kreml nie waha się nawet przed aktami sabotażu wymierzonymi w sieć kolejową prowadzącą w kierunku Ukrainy” – pisze w środę największa szwajcarska gazeta opiniotwórcza.

Odpowiedzią władz w Warszawie na agresywne działania Rosji jest program zbrojeń „w wielkim stylu” – podkreśla. Z raportu think tanku Swiss Institute for Global Affairs wynika, że polski rząd nie ogranicza się do zakupów broni i sprzętu wojskowego, lecz pojmuje bezpieczeństwo jako „zadanie dla całego społeczeństwa”.

Władze państwowe i organizacje prywatne współpracują przy ugruntowaniu w społeczeństwie świadomości zagrożenia i umocnieniu zdolności do obrony mieszkańców.

Masowe szkolenia Polaków

„NZZ” podkreśla, że do przyszłego roku władze chcą przeszkolić 400 tys. Polek i Polaków, przygotowując ich do obrony i reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. Wojskowi uczą w szkołach o udzielaniu pomocy i zachowaniu podczas alarmu lotniczego; w czasie wakacji młodzież może zaliczyć kurs przygotowania wojskowego; od ubiegłego roku uczniowie klas wyższych mają obowiązkowe zajęcia ze strzelania z broni palnej - wylicza autorka.

Szwajcarska gazeta zwraca uwagę, że do akcji włączyły się organizacje pozarządowe, przygotowując seniorów na zagrożenia hybrydowe, a „wpływowy Kościół katolicki” współpracuje z MSW i MON nad planem na wypadek wojny. Ważnym elementem systemu są też, według „NZZ”, Wojska Obrony Terytorialnej - „wojskowe oddziały pomocnicze złożone z wyszkolonych cywilów zorientowanych w terenie” i będące „łącznikiem między narodem a armią”.

Dworczyk: Powinniśmy przywrócić powszechne szkolenie wojskowe Powinniśmy przywrócić powszechne, obowiązkowe szkolenie wojskowe - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł PiS Michał Dworczyk. Były wiceszef MON mówił, że szkolenie mogłoby trwać 3 miesiące, odbywać się tuż po maturze i kończyć złożeniem…

„Szwajcarii brakuje tej świadomości”

Autorka artykułu pisze, że Szwajcarzy uważają działania podejmowane przez polskie władze za absurdalne.

„Podczas gdy w Polsce panuje zgoda co do tego, że Rosja stanowi zagrożenie, w Szwajcarii brakuje tej świadomości, chociaż neutralny kraj też był w przeszłości obiektem cyberataków i dezinformacji” – podkreśla „NZZ”, powołując się na eksperta ds. Europy Wschodniej Marcela Hirsigera, współpracownika Swiss Institute for Global Affairs.

Jego zdaniem Szwajcaria ma „idealne warunki” do tego, by uczynić społeczeństwo zdolnym do obrony, bo posiada system schronów i tradycję obrony cywilnej. Obecnie większość polityków i przedstawicieli gospodarki oraz społeczeństwa dystansuje się jednak od tego systemu, uważając go za przestarzały - czytamy w „NZZ”.

„Polska pokazała, że odporność można osiągnąć tylko pod warunkiem współpracy państwa, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego” - podsumowuje gazeta, zaznaczając, że w Polsce okazało się to możliwe „mimo politycznej polaryzacji”.