​Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości poszukują wolontariuszy. Brakuje prawie 8 tys. osób, aby dotrzeć do 25 tys. rodzin i ustalić, jakiego wsparcia potrzebują, i ponad 1,8 tys. osób, by w tym roku szkolnym pomagać podobnej jak do tej pory liczbie uczniów.

