13 godzin trwała akcja ratunkowa sześciu bezpańskich szczeniaków, które utknęły w kanale deszczowym w okolicach Głogowa w woj. dolnośląskim. Pomyślnie udało się uratować pieski. Większość szczeniaków znalazła nowych właścicieli. -Jeden z mieszkańców okolicy zauważył szczeniaki na wlocie do tej dziury. Gdy do nich podszedł schowały się i uciekły do środka na głębokości 20 metrów – zawiadomił Piotr Michalik z OSP Kotla.

