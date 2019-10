​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Magdalena Pietrzak. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego odpowie na pytania o to, co zrobić, by w niedzielę móc zagłosować w wyborach parlamentarnych - mowa tu głównie o tych, którzy będą chcieli wybrać swoich przedstawicieli w Sejmie poza swoim miejscem zamieszkania. Czy wciąż mogą dopisać się do listy wyborców?

