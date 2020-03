​"Projekt dotyczący głosowania korespondencyjnego wychodzi naprzeciw wyborcom. Ale robi to w niedopuszczalny, wadliwy sposób" - tak najnowszy projekt zmian w Kodeksie wyborczym, umożliwiający takie głosowanie ocenia w rozmowie z RMF FM były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Zgodnie z projektem, wszyscy uprawnieni do głosowania w majowych wyborach prezydenckich mogliby zagłosować korespondencyjnie.

Wojciech Hermeliński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wadliwość projektu według Hermelińskiego polega m.in. na jego niewłaściwych intencjach.

To nie jest powrót do głosowania korespondencyjnego na zasadzie, że powinno być przywrócone dla dobra głosujących, tylko chodzi o efekt jednostkowy, widać jak na dłoni, że jest to robione w złej wierze - mówi przewodniczący PKW.

Według Wojciecha Hermelińskiego najlepiej byłoby, gdyby prezydent Andrzej Duda przynajmniej fragmenty tej ustawy - po jej przyjęciu przez parlament - skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Obawiam się, że tego nie zrobi. To głosowanie przede wszystkim jemu służy - dodaje Hermeliński.

We wtorek sejmowy klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, które mają się odbyć 10 maja.

Projektodawcy w uzasadnieniu ocenili, że takie działanie jest potrzebne w związku z pandemią koronawirusa. "W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, należy mieć na względzie, utrzymujący się stan epidemii, a co za tym idzie ograniczeń zgromadzeń i przemieszczania się. Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu uwzględniającego panujące warunki pandemii" - podkreślono.

Projekt PiS-u ma być głosowany w piątek. Następnie Senat będzie miał 30 dni, żeby zająć się ustawą. Prawdopodobne jest, że większość senacka - nie poprze projektu i odrzuci go, Sejm będzie mógł go przywrócić. Jeśli terminy będą wykorzystane do maksimum, to ustawa może wejść w życie, kilka dni przed wyborami.