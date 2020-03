Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się nad wprowadzeniem do kodeksu wyborczego możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich obywateli – potwierdził w kilku niezależnych źródłach Onet. Jednocześnie PiS pracuje nad wyjściem awaryjnym, gdyby trzeba było jednak przesunąć wybory prezydenckie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

Obóz rządzący analizuje możliwe scenariusze wyborcze na wypadek spodziewanego znacznego wzrostu zachorowań na koronawirusa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński widzi dwie możliwości: pierwsza to umożliwienie wszystkim wyborcom oddania głosu w wyborach prezydenckich drogą korespondencyjną; drugą opcją ma być wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Jeszcze tydzień temu w kierownictwie PiS było przekonanie, że szczyt pandemii będzie przypadał w okolicach 12 kwietnia, czyli świąt wielkanocnych. Stąd wypowiedzi choćby ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, z których wynikało, że dopiero wtedy będzie można podjąć ostateczną decyzję w sprawie terminu wyborów.

Dziś zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak i jego najbliżsi współpracownicy oraz koalicjanci wiedzą, że szczyt zachorowań może mieć miejsce pod koniec kwietnia. A to oznacza, że decyzję o tym, czy przeprowadzać wybory w pierwotnym terminie będzie trzeba podjąć w zasadzie w ciemno.

O tym, że w obozie władzy nastąpiła zmiana narracji widać choćby po ostatnich wypowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy, który przyznał, że jeżeli nie będzie warunków, by przeprowadzić wybory, to mogą one zostać przesunięte.

Rzeczywiście w partii rządzącej trwają gorące dyskusje nad tzw. planem awaryjnym. Według źródeł Onetu, jeden z jego wariantów zakładać miałby wprowadzenie stanu wyjątkowego, który powoduje przesunięcie terminu wyborów. Przy czym PiS chciałoby, aby stało się to na bardzo wyraźne życzenie opozycji. Chodzi o to, aby wszelkie ograniczenia praw obywatelskich, a także odszkodowania, jakie musiałoby wypłacać państwo, związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, nie szły na polityczne konto rządzących.

To rozwiązanie to jednak ostateczność, bowiem jesienny termin wyborów prezydenckich jest najbardziej niekorzystny dla Andrzeja Dudy. To na urzędującego prezydenta, a także na obóz rządzący spadnie na jesieni całe odium skutków pandemii zarówno tych gospodarczych, jak i społecznych.

Pełen artykuł przeczytacie już teraz z portalu Onet.pl