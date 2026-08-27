Szef PKOl Radosław P. usłyszał zarzuty

RMF24

Prokuratura postawiła Radosławowi P., prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Według śledczych, P. miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji.

Radosław P., obecny szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, usłyszał zarzuty z artykułów 230 i 302 Kodeksu karnego. Prokuratura twierdzi, że w obliczu zbliżającej się niewypłacalności giełdy Zondacrypto, P. zdołał odzyskać 100 procent zainwestowanego kapitału. W tym samym czasie tysiące innych klientów zostało pozbawionych możliwości wypłaty swoich środków.

Artykuł 302 Kodeksu karnego dotyczy faworyzowania wierzycieli i przewiduje odpowiedzialność zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela, który przyjmuje korzyść. Zdaniem śledczych, wypłata środków na rzecz P. odbyła się ze szkodą dla pozostałych inwestorów. Z kolei artykuł 230 Kodeksu karnego, czyli płatna protekcja, sugeruje, że preferencyjne traktowanie mogło być efektem powoływania się na wpływy u osób decyzyjnych giełdy.

Doprowadzenie do prokuratury

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w czwartek po południu został doprowadzony do wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo ws. Zondacrypto.

Na pytanie dziennikarzy o to, czy czuje się ofiarą, Radosław P. odpowiedział, że „bardzo dużą”.

Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny - skomentował P.

Luksusowy zegarek i podejrzenia o „wstawiennictwo”

Dziennikarze TVN24 i WP ujawnili, że Radosław P. miał otrzymać od szefa Zondacrypto, Przemysława Krala, luksusowy zegarek o wartości 40 tysięcy euro. Według ustaleń, zegarek miał być formą podziękowania za rzekome „wstawiennictwo” w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sam P. stanowczo zaprzecza, twierdząc, że za zegarek zapłacił z własnych środków, a Kral jedynie pomógł mu w zakupie.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy właśnie tego zegarka.

Kim jest Radosław P.?

To postać doskonale znana w środowisku sportowym i biznesowym. Urodzony w 1981 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami i nieruchomościami. Karierę menedżerską rozwijał w spółkach prawa handlowego, w tym giełdowych.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, odpowiadając za sprzedaż i marketing. Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Związku Koszykówki, a w 2023 roku został wybrany na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.