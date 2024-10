Zarzucił poprzedniemu kierownictwu MON także m.in. niedofinansowanie działań żołnierzy służących na granicy z Białorusią. Dodał, że obecne kierownictwo pracuje nad "zasypywaniem tej dziury", czemu służy m.in. zwiększanie budżetu na obronność.

Szef MON zaznaczył, że obecna władza nie chce zrywać kontraktów zawartych przez poprzedników, lecz mimo trudności doprowadzić do ich realizacji.

Kosiniak-Kamysz ocenił także, że poprzednicy zostawili po sobie niewydolny system szkoleń, w ramach którego nie byłoby szans, by np. wyszkolić odpowiednią liczbę pilotów i specjalistów do zamówionych niedawno 96 śmigłowców bojowych AH-64E Apache, których zakup zaplanowano za czasów Błaszczaka.

Tu trzeba wykonać gigantyczną reformę dotyczącą szkolnictwa - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Błaszczak: obecny rząd w sposób bezczelny przypisuje sobie osiągnięcia PiS

Do wypowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, odniósł się już Mariusz Błaszczak.

Jeżeli Kosiniak-Kamysz z jednej strony mówi, że brakuje 500 mld zł, a z drugiej strony mówi, że podpisał umowy na 120 mld zł, to dziurę pogłębił, powiększył czy ją zmniejszył? To jest manipulacja - powiedział Błaszczak.





Oni w sposób bezczelny przypisują sobie osiągnięcia rządu PiS, bo kiedy pokazują wykres, na którym jest stwierdzone, że dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy, to przypomnę, że kiedy przekazywali władzę w 2015 roku, Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy - powiedział. To przez 10 miesięcy oni zwiększyli szeregi Wojska Polskiego o ponad 100 tysięcy? Przecież to jest niemożliwe - mówił.

"Toczy się wojna przy naszej wschodniej granicy, a oni audyty przeprowadzają, deliberują, zastanawiają się czy FA-50 to dobry samolot czy nie" - mówił Błaszczak.

Błaszczak stwierdził, że jednym z jego sukcesów zawodowych było, to że w tak krótkim czasie sprowadzono sprzęt wojskowy z Korei Południowej. Teraz czekam na kolejne umowy i gdzie są te umowy? Gdzie jest umowa na produkcję czołgów K2 w Polsce - pytał.





Już dziś nie słyszałem, że naszym celem jest pozyskanie tysiąca czołgów K2, tylko 180. A więc zmniejszają liczbę broni, którą zamierzają pozyskiwać. A co z kontraktem na 500 wyrzutni Himars - mówił.



Analitycy, którzy zajmują się wojskowością wskazują na dokument, który został przyjęty we wrześniu tego roku przez rząd Tuska. Chodzi o strategię zadłużenia, z której wynika, że do 2027 r. zmniejszyli zadłużenie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To ten ważny instrument, w pełni wykorzystywany na modernizację polskiego wojska. Zmniejszyli o ponad 60 mld zł z 314 mld zł do 247 mld zł. A więc manipulują danymi, aby ukryć swoją niekompetencję - powiedział