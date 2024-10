Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi sześciu krajów, w tym Polski, na unijne przepisy tzw. pakietu mobilności, które dotyczą kierowców ciężarówek. Unijny sąd stwierdził jednak nieważność obowiązku powrotu pojazdów do bazy przedsiębiorstwa transportowego co osiem tygodni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Unia Europejska przyjęła pakiet mobilności w 2020 r. Jego celem jest poprawa warunków pracy kierowców, a pomóc w tym mają nowe obowiązki nałożone na firmy posiadające flotę ciężarówek i zajmujące się transportem towarów w Europie.

Litwa, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Węgry, Malta i Polska wniosły do TSUE skargę na te przepisy, domagając się ich unieważnienia. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają wiele firm działających na tym rynku i zdominowały przewóz towarów ciężarówkami na terenie UE. Rządy tych krajów argumentowały, że pakiet mobilności nie przyczyni się do poprawy warunków pracy kierowców, a raczej wypchnie ich firmy z rynków Europy Zachodniej, bo są bardziej konkurencyjne.

TSUE uznał jednak, że przepisy są zgodne z prawem UE. Jedynym wyjątkiem są zapisy, które zobowiązują kierowców do powrotu z pojazdem do kraju, w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo, co osiem tygodni.

Zdaniem Trybunału "Parlament i Rada (państwa członkowskie UE - PAP) nie wykazały bowiem, że w chwili przyjęcia tego środka dysponowały wystarczającymi informacjami pozwalającymi im ocenić proporcjonalność (tego zapisu - PAP)".

Jak przypomina korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, kraje skarżące argumentowały, że konieczność powrotów do baz jest nie tylko dyskryminująca dla oddalonych od centrum Europy państw, ale szkodzi również środowisku w związku ze zwiększoną emisją CO2 w całej Unii.

TSUE zdecydowało się utrzymać natomiast np. zakaz spędzania przez kierowców regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, co de facto oznacza konieczność odpoczywania w hotelach. Polska uważa to za obciążające finansowo naszych przewoźników.

Podtrzymano także obowiązek instalowania drogich, inteligentnych tachografów drugiej generacji.