​Międzynarodowy szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach będzie dwa razy droższy. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację specustawy dotyczącej organizacji tego zaplanowanego na grudzień spotkania. Zakłada ona zwiększenie przewidywanych kosztów tej imprezy z 127 do 252 milionów złotych.

Andrzej Duda / Paweł Supernak / PAP

Ministerstwo Środowiska uzasadnia zwiększenie kosztów twierdzeniem, że uczestników imprezy będzie dwa razy więcej.

Pięć lat temu, na szczyt klimatyczny ONZ do Warszawy, przyjechało 15 tysięcy osób. W tym roku w Katowicach gości ma być 30 tysięcy.



Rząd twierdzi, że obowiązkiem Polski - jako organizatora - jest sfinansowanie pobytu gościom z najbiedniejszych krajów świata.



Oznacza to jednocześnie wzrost kosztów zabezpieczenia całej imprezy - potrzeba więcej policjantów, strażaków i lekarzy.



Szczyt klimatyczny w Katowicach, w założeniu, ma skłonić wszystkie kraje świata do mniejszego zatruwania środowiska.



Kosztujące 252 miliony złotych 11-dniowe spotkanie odbędzie się w dniach 3-14 grudnia.

(ph)