Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska złoży wizytę w Polsce. W środę spotka się z ministrem ds. UE Adamem Szłapką oraz posłami. Na czwartek z kolei zaplanowano rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Swiatłana Cichanouska / Pawel Wodzynski/East News / East News

To kolejna wizyta liderki białoruskiej opozycji w naszym kraju.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal podkreślił w rozmowie z PAP, że podczas pobytu w Polsce Swiatłana Cichanouska spotka się z posłami połączonych komisji: spraw zagranicznych i ds. europejskich. Rozmowy zaplanowano na godz. 13:00.

Chodziło o to, by zrobić na początku polskiej prezydencji w Radzie UE takie wspólne spotkanie komisji Sejmu i Senatu, jako takie wyjątkowe wydarzenie, (...) by pani Cichanouska mogła wygłosić przemówienie, przedstawić swój program. Cieszę się, że 4,5 roku po wyborach na Białorusi i rewolucji mamy możliwość spotkać się w tej formule z panią Cichanouską i omówić plan obecności wolnej Białorusi w kontekście naszej prezydencji, jako partnera UE - powiedział Kowal.

Wsparcie dla więźniów politycznych

Paweł Kowal poinformował też, że nie będzie to spotkanie wyłącznie o charakterze symbolicznym, ale będzie ono także dotyczyło wsparcia dla więźniów politycznych, których jest jeszcze w białoruskich więzieniach blisko 1300. Są wśród nich założyciel centrum praw człowieka Wiasna Aleś Bialacki, opozycjonista Mikałaj Statkiewicz oraz dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut.

Pokażemy nasze wsparcie dla wolnej Białorusi, która żyje, rozwija się i funkcjonuje w dużej mierze na emigracji. Polacy znają dobrze taki los, rozumieją go - zaznaczył Kowal.

Pytany, czy Cichanouska będzie mogła liczyć na jakieś zapewnienia dotyczące finansowego wsparcia dla Białorusinów lub dla białoruskich mediów niezależnych, w tym Bielsatu, czy też zapewnienia dotyczące naciskania na Europę, by zaostrzyła reżim sankcyjny wobec Rosji i Białorusi, Kowal zaznaczył, że te kwestie mogą być poruszane podczas spotkań z przedstawicielami polskiej władzy wykonawczej.

Również w środę o godz. 15:00 Cichanouska spotka się z ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką.

Na czwartek z kolei zaplanowano spotkania liderki białoruskiej opozycji z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.