Dwa pociągi wykoleiły się w nocy w miejscowości Suchedniów w Świętokrzyskiem. Trakt kolejowy i przejazd drogą nr 751 są zablokowane.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W nocy o godz. 1 na przystanku Berezów na szlaku Suchedniów-Łączna wykoleił się wagon pociągu towarowego relacji Rykoszyn-Koluszki, oraz wagon pociągu towarowego relacji Świerze Górne-Bukowno, jadący z przeciwnej strony. Podczas incydentu wagony otarły się o siebie.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują służby i ruch tam został wstrzymany. Składy blokują także skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej 751.



Pociąg techniczny skierowany na miejsce stara się doprowadzić do odblokowania przejazdu kolejowego zastawionego przez cztery unieruchomione wagony. Odciąganie ich jest utrudnione, bo tory na których stoją zostały uszkodzone przez wleczony na odcinku ok. 600 metrów wykolejony wagon. Użycia dźwigu na razie jednak nie planują - służby chcą te wagony powoli odholować.



W związku z sytuacją zmienione zostały trasy niektórych pociągów - niektóre są kierowane zmienioną trasą przez Rykoszyn i Włoszczowę Północ. Pasażerowie Intercity jadący do Skarżyska i Radomia mogą skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Taką alternatywę wprowadzono także dla pociągów na trasie Kielce-Skarżysko Kamienna - chodzi o szlak Łęczna-Suchedniów.

Dziennie odcinkiem zablokowanej trasy przejeżdża 14 składów Intercity i 34 pociągi towarowe.