​Krakowski sąd okręgowy od ponad miesiąca nie może ustanowić kuratora sądowego dla Stowarzyszenia Wiosna organizującego akcję Szlachetna Paczka. O jego wyznaczenie krakowska prokuratura zawnioskowała 15 kwietnia.

Siedziba Stowarzyszenia Wiosna / Archiwum RMF FM / Marek Wiosło / RMF FM

Według sądu zwlekanie z decyzją spowodowane jest natłokiem innych spraw oraz problemem z dostępem do akt, które przez ostatni czas były często wypożyczane w sądowej czytelni. Z tego powodu w poprzednim tygodniu ograniczono do nich dostęp.

Nadal nie wiadomo jednak, kiedy sąd rozpatrzy wniosek prokuratury, która w Stowarzyszeniu Wiosna chce ustanowić kuratora. Miałby on zająć się kwestią poprawności wyboru zarządu stowarzyszenia oraz doboru nowych członków do jego zarządu.

Jak informuje dziennikarz RMF FM - w samej "Wiośnie" nadal panuje niepewność dotycząca przyszłości, a pracownicy dostają maile z groźbami warunkowych zwolnień.

Kłopoty w Stowarzyszeniu Wiosna

Prokuratura prowadzi postępowanie ws. ewentualnego naruszenia praw pracowniczych w krakowskim stowarzyszeniu od września ubiegłego roku. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak portal Onet opublikował tekst sugerujący, że ks. Jacek Stryczek, założyciel i ówczesny prezes Wiosny, dopuścił się mobbingu wobec pracowników.

Prokuratura chce kuratora w Stowarzyszeniu „Wiosna” Krakowska Prokuratura Rejonowa wystąpiła o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia „Wiosna”. Jak czytamy w komunikacie, kurator jest potrzebny, by zwołać walne zgromadzenie członków, które wybierze pełny zarząd "Wiosny". czytaj więcej

W odpowiedzi na to ksiądz Stryczek podał się do dymisji. W jego miejsce walne zgromadzenie powołało Joannę Sadzik. 4 lutego walne zgromadzenie Wiosny odwołało Sadzik i powołało na prezesa ks. Grzegorza Babiarza. 11 lutego walne zgromadzenie, w innym niż poprzednio składzie, przywróciło Sadzik i jej zarząd.

Sąd uznał jednak to działanie za bezprawne i nakazał wykreślenie Sadzik i jej zarządu z KRS. Kilka dni później sąd zdecydował o wpisaniu ks. Babiarza do KRS. Wpis księdza do KRS nie jest jednak prawomocny.

Prokuratura chce dokładnie wyjaśnić, czy ksiądz Babiarz został legalnie powołany 4 lutego 2019 r na stanowiska prezesa zarządu, czy walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia legalnie odwołało go z funkcji prezesa i czy skutecznie, ponownie, powołano Joannę Sadzik na prezesa "Wiosny". Sprawdzone ma być też, czy pozostali członkowie zarządu zgodnie ze wszystkimi procedurami złożyli rezygnacje.

8 kwietnia ksiądz Babiarz wkroczył do siedziby krakowskiej stowarzyszenia w towarzystwie ochroniarzy . Wcześniej wysyłał pracownikom maile, w których groził im zwolnieniami.





Onet: "Ksiądz Babiarz wyciąga ręce po pieniądze stowarzyszenia"