„W takich sytuacjach człowiek traci wiarę, że kiedyś się to zmieni”. Nadleśnictwo Gdańsk opublikowało na Facebooku, gdzie na zdjęciach widać stertę lodówek, które ktoś porzucił w lesie.

W lesie nieopodal Szemudu w powiecie wejherowskim znaleziono kilkanaście lodówek. Zdjęcia opublikowało Nadleśnictwo Gdańsk. Wy się staracie, robiąc osiedlowe czy firmowe akcje sprzątania lasu. My wydajemy około ćwierć miliona złotych rocznie na sprzątanie i wywóz odpadów. Wydaje się, że coś się zmienia na lepsze... i nagle przyjedzie taki "ktoś" i wyrzuci stertę lodówek - piszą leśnicy.

Nie jest wiadomo kto zostawił odpady, pracownicy nadleśnictwa proszą o pomoc w znalezieniu sprawcy. Ktokolwiek ma informacje, które pozwolą ustalić sprawcę, proszony jest o niezwłoczny kontakt z naszą strażą leśną - apelują.