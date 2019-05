"Mazowieccy celnicy walczą z nielegalnie sprzedającymi towary przez portale społecznościowe m.in. przez Facebooka; wartość zajętego towaru to ok. 200 tys. zł" - poinformowała Anna Szczepańska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rzeczniczka wskazała, że codziennie użytkownicy portali społecznościowych otrzymują różnego rodzaju oferty sprzedaży, zarówno odzieży, jak i kosmetyków. Są to towary markowe z legalnymi znakami towarowymi, ale działająca w ten sposób osoba prywatna, często nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w internecie, między innymi na różnego rodzaju portalach społecznościowych, m.in. Facebook, powinny pamiętać o robieniu tego zgodnie z przepisami - przypominała.



Szczepańska dodała, że w ostatnim czasie mazowieccy celnicy zlikwidowali taką "szarą strefę". Kontrolowana osoba oferowała do sprzedaży artykuły tekstylne na szeroką skalę na Facebooku bez rejestracji działalności gospodarczej. Wstępne czynności sprawdzające potwierdziły, że od listopada 2018 r. do marca 2019 r. dokonano sprzedaży towarów o wartości około 200 tysięcy złotych bez dokumentowania tych transakcji i odprowadzania właściwych podatków do budżetu państwa. W trakcie przeszukania zabezpieczono towar, który będzie stanowił dowód i posłuży w postępowaniu przygotowawczym i kontroli celno-skarbowej - wyjaśniła.



Z uwagi na nasilenie handlu w internecie podejmujemy zdecydowane działania, aby wyeliminować obrót "pozafakturowy", jak również nierówną konkurencję dla legalnie działających podmiotów, które rzetelnie wypełniają swoje obowiązki podatkowe - zapewnił naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie Radosław Borowski.



Jednym z zdań Krajowej Administracji Skarbowej jest ograniczanie szarej strefy w internecie i minimalizacji wykroczeń popełnianych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.