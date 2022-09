Wypracowanie minimum programowego i deklaracja o stworzeniu wspólnego rządu po wyborach - to główny cel rozmów liderów opozycji, do których dziś dojdzie w warszawskim Pałacu Prymasowskim. Na zaproszenie byłych prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego przy jednym stole zasiądą szefowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polski2050 i PSL-u.

B. prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski na zdjęciu z lipca 2020 roku / Piotr Nowak / PAP

Dziś o godzinie 11:00 na zaproszenie b. prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego dojdzie do spotkania liderów opozycyjnych frakcji politycznych. Odbędzie się ono w 25-lecie rozpoczęcia negocjacji w sprawie wejścia Polski do NATO.

Opozycja jest dogadana, wspólnie planuje przyszłość, stworzy rząd i nie da się skłócić - zapowiedział w sobotę wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski, dziś na pewno nie będzie decyzji o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Za pójściem w jednym szerokim opozycyjnym bloku opowiada się głównie Koalicja Obywatelska.

Politycy mają za to rozmawiać o wspólnej podstawie programowej - kluczowych reformach, co do których są zgodni, że powinny zostać przeprowadzone po tym, jak PiS odejdzie od władzy.

Liderzy mają też wysłać jasny sygnał, że nawet jeśli do wyborów staną oddzielnie, to po głosowaniu, jeśli oczywiście jego wynik da opozycji większości, partie opozycyjne stworzą wspólny rząd.

Pretekstem do spotkania jest rocznica rozpoczęcia negocjacji przed wstąpieniem Polski do NATO, dlatego formalnie rozmowa liderów będzie dotyczyła rosyjskiej agresji na Ukrainę. Później zaplanowano też panel dyskusyjny o polskiej polityce obronnej i modernizacji sił zbrojnych.