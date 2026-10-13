Ślubowanie bez prezydenta? Komisja Wenecka wskazuje rozwiązanie

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Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta - taka opinia została właśnie opublikowana na stronach Komisji.

Rekomendacja komisji mówi o konieczności przeprowadzenia zaprzysiężenia z zachowaniem odpowiedniej formy i jego należytego potwierdzenia aktem notarialnym przedstawionym prezydentowi.

Z takiej możliwości można skorzystać, jeśli prezydent odmawia lub opóźnia przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego.

Komisja w swoim stanowisku wskazała również, iż należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej.

Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w Wenecji w piątek, 9 października, a jej treść opublikowana we wtorek. Tematem opinii są przepisy dotyczące uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowań przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych powołań.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Spór o nowych sędziów TK

Spór dotyczy ślubowania sześciorga sędziów TK wybranych przez Sejm 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej, uznając, że w przypadku pozostałej czwórki nie dochowano wymogów proceduralnych.

Rządząca koalicja i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stoją na stanowisku, że prezydent nie może selektywnie oceniać wyboru dokonanego przez Sejm; czworo sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie i przekazało jego pisemne roty Kancelarii Prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do wykonywania obowiązków, wskazując na brak informacji od prezydenta o przyjęciu ślubowania.

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka to potoczna nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest organem doradczym Rady Europy – organizacji międzynarodowej, która zajmuje się m.in. ochroną praw człowieka, demokracji i rządów prawa.

Powstała w 1990 roku. Jej siedziba znajduje się w Wenecji, stąd powszechnie używana nazwa.