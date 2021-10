Boratynkę, czyli monetę kazimierzowską, znaleźli we wtorek archeolodzy, którzy prowadzą wykopaliska na Starym Rynku w Łodzi. Wcześniej odkryto starą studnię, numizmaty z okresu międzywojennego czy plomby towarowe.

Najciekawsze to, co nieodkryte

Najważniejsze odkrycie ciągle czeka na naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Zinterpretowanie Rynku jako kolebki Łodzi, znalezienie średniowiecznej Łodzi, byłoby największym naszym osiągnięciem i o to by nam chodziło - przyznaje Wiktor Arkita student Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast dziś znaleźliśmy prawdopodobnie boratynkę. To XVII-wieczna moneta, której powstało bardzo wiele sztuk, dlatego nie jest to bardzo wyjątkowe znalezisko. Jednak w kontekście naszych badań tutaj, to ma znaczenie, bo wcześniej nie mieliśmy boratynki - dodaje.



Pierwsze artefakty

Odnaleziono pierwsze monety z okresu międzywojennego, plomby towarowe oraz ozdoby. Na niektórych plombach widoczne są hebrajskie znaki, co potwierdza bliskie sąsiedztwo łódzkiego getta. Dotąd największą częścią naszych znalezisk jest ceramika - zauważa Arkita. Pochodzi ona z różnych czasów i niektóre fragmenty mogłyby być datowane na średniowiecze. Mamy też ceramikę XIX- i XX-wieczną. Znaleźliśmy elementy porcelitowe, porcelanowe, ładne fragmenty zdobione motywami kwiatowymi czy roślinnymi. Odkryliśmy także dużo przedmiotów metalowych, żelaznych. Trafiły się również ciężarki ołowiane, które mogły być wykorzystywane w aptece - opowiada.

Niezbadany łódzki początek

Szukamy korzeni XV-wiecznej Łodzi. Chcemy ustalić, czy średniowieczna Łódź faktycznie w tym miejscu powstała i czy tu zaczęła się rozwijać - mówi dr inż. Artur Ginter z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Co ciekawe, Łódź jest jednym z niewielu miast, które nie potwierdziło metodami archeologicznymi swego późnośredniowiecznego rodowodu. Obszar Starego Rynku wraz z przyległościami dotąd nie był badany archeologicznie. Teraz, w związku z rewitalizacją tego obszaru, jest więc niepowtarzalna i być może jedyna szansa na odkrycie, czy to rzeczywiście w tym miejscu w 1423 r. nadano Łodzi prawa miejskie.



Odkrywka archeologiczna obejmuje teren o powierzchni około 5,5 ara na całej płycie Starego Rynku. Prace archeologiczne w tym miejscu - prowadzone przez naukowców i studentów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem dr. inż. Artura Gintera - mają potrwać do końca roku.



