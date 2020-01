W Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki są oblodzone – informuje w piątek Tatrzański Park Narodowy (TPN). W górach wieje silny wiatr, który unieruchomił kolejkę linowa na Kasprowy Wierch.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay / Pixabay

"W Tatrach jest bardzo ślisko. Wybierając się nawet na wycieczki do dolin czy wędrując do poziomu schronisk, niezbędne są raki lub raczki antypoślizgowe. W górach wieje silny wiatr, a niski pułap chmur ogranicza widzialność" - czytamy w komunikacie TPN.



W wyższych partiach gór pokrywa śnieżna jest zróżnicowana - w większości śnieg jest bardzo twardy i zmrożony, lecz są również miejsca na graniach, gdzie śnieg jest całkowicie wywiany i występują tam oblodzenia.



W Tatrach wieje silny wiatr. Na Kasprowym Wierchu porywy wiatru osiągają prędkość do 100 km na godzinę. Z tego powodu unieruchomiono kolejkę linową na szczyt, oraz wyciąg krzesełkowy w Dolinie Gąsienicowej.