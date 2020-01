Od 1 marca wzrosną ceny biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Osoba dorosła zapłaci 6 złotych, a bilet ulgowy będzie kosztował 3 złote. Dotychczas było to odpowiednio: 5 zł i 2,5 zł. Władze parku podwyżkę uzasadniają wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury turystycznej.

Wzrosną ceny biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wzrosną także ceny biletów 7-dniowych do 30 zł (o 5 zł; ulgowe będą kosztowały 15 zł, czyli o 2,5 zł więcej). Bilet grupowy dla wycieczki powyżej 10 osób będzie kosztował 54 zł - dotychczas było to 45 zł, a ulgowy 27 zł - było 22,5 zł.

Jak uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski, podwyżka nie będzie dotkliwa dla turystów, bo różnica w cenie biletu jednorazowego dla osoby dorosłej to tylko złotówka.



To ciągle mniej, niż dopuszcza Ustawa o ochronie przyrody, i mniej niż w najdroższych parkach Polski, a pamiętajmy, że w Tatrach ruch turystyczny jest największy, co oczywiście pociąga za sobą większe koszty utrzymania. Drożej jest np. w Bieszczadach - 7 zł czy Karkonoszach - 8 zł - argumentuje dyrekcja parku.



Dyrektor podkreślił, że decyzja o podwyżkach była poprzedzona badaniami. Z badań tych wynika, że jest duża akceptacja społeczna dla podniesienia cen biletów. Badani turyści traktowali bilet wstępu jako partycypację w kosztach ochrony przyrody, rozumieją, na co przeznaczane są te środki, i to akceptują - przekonywał.



Z opłat za wstęp do parku narodowego finansowane są np. remonty szlaków, sprzątanie śmieci pozostawionych przez turystów, mobilne toalety. Pieniądze te są także przeznaczane na ochronę przyrody, edukację, badania i monitoring przyrodniczy. 15 proc. tego dochodu jest zaś przekazywane na działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Dyrektor Ziobrowski poinformował, że wpływy z biletów wstępu do TPN stanowią 32 proc. przychodów Parku. W ubiegłym roku do kasy TPN ze sprzedaży biletów trafiło prawie 7 mln złotych.



Bez pozyskanych w ten sposób środków finansowych wywiązanie się z zadań ustawowych byłoby niezwykle trudne. Szczególnie istotną pozycję w wydatkach zajmuje utrzymywanie szlaków, które ze względu na ogromną liczbę turystów i gwałtowne zjawiska pogodowe wymagają systematycznego nadzoru i remontów - wyjaśnił dyrektor. Dodał, że poprzednia podwyżka cen biletów była w 2014 roku.



Bilety ulgowe do TPN przysługują: uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej. Z opłat są zaś zwolnieni mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego, dzieci w wieku do 7 lat, posiadacze Karty Dużej Rodziny i osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego.



Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 roku i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Ma ponad 21 tys. hektarów. Około 70 proc. zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, 30 proc. to murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą jest objętych prawie 11,5 tys. hektarów, w tym całe piętro hal i turni, piętro kosodrzewiny i częściowo lasy regla górnego i dolnego. Odwiedzający TPN mają do dyspozycji 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne - łańcuchy, klamry i drabinki.

