Jacek Siewiera, udostępniając wywiad dla RMF FM w mediach społecznościowych, opatrzył go dodatkowym komentarzem. ""Pociski rakietowe w przebiegu tej wojny czterokrotnie wchodziły w naszą - NATO-wską - przestrzeń powietrzną, co kosztowało życie dwóch polskich obywateli. Eliminacja zagrożenia, zanim po raz piąty przekroczy nasze granice, jest polską racją stanu. To działanie musi być efektywne, szybkie i tanie" - tłumaczył szef BBN-u. "Dla Rosji brak reakcji to słabość" - dodał.