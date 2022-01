Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej będzie kandydatem na przewodniczącego senackiej komisji ds. inwigilacji Pegasusem - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Do nowego zespołu zgłosili się też: Magdalena Kochan, Sławomir Rybicki, Wadim Tyszkiewicz, Jacek Bury, Michał Kamiński i Gabriela Morawska-Stanecka.

PiS miało w komisji dwa miejsca, ale nie zaproponowało żadnego kandydata.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Senatorowie chcą badać, na jaką skalę służby wykorzystywały system Pegasus i czy inwigilacja miała wpływ na przebieg kampanii wyborczej w 2019 roku.

Władze i służby zaprzeczały, że posiadają Pegasusa

Polskie służby oraz władze długo nie przyznawały się, że zakupiły system Pegasus. Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło , że "nie zakupiło żadnego systemu masowej inwigilacji Polaków". Podobne słowa w RMF FM z ust wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia . Jest to jednak bardzo wymijająca deklaracja, albowiem Pegasus nie zapewnia "masowej" inwigilacji - może infekować jednak poszczególne urządzenia, należące do konkretnych osób.

Na początku roku jednak prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że polskie służby mają dostęp do oprogramowania. Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Co potrafi Pegasus?

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Pod koniec listopada gazeta "Calcalist" poinformowała o znacznym ograniczeniu przez izraelskie władze liczby państw, do których firma NSO Group będzie mogła eksportować oprogramowanie Pegasus, pozwalające inwigilować użytkowników np. smartfonów.

Lista została zmniejszona ze 102 do 37 państw, a znalazły się na niej tylko te kraje, w których nie dochodzi do łamania praw człowieka. Zakaz objął m.in. Polskę i Węgry.

W lipcu opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo, oraz kamer i mikrofonów.