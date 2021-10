Sejm uchwalił nowelizację tegorocznego budżetu. W stosunku do pierwotnej ustawy budżetowej dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Odrzucono poprawki opozycji zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

REKLAMA