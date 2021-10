​Sejm w piątkowym głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem podatkowej części Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, odrzucając tym samym poprawkę Senatu, która zakładała, że nowe rozwiązania podatkowe miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Przyjęto za to kilkadziesiąt poprawek do ustawy, z których duża część miała charakter redakcyjny i uściślający.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie opowiedzieli się też przeciw przyjęciu m.in. poprawki zmierzającej do ustanowienia podstaw prawnych pokrycia uszczerbku finansowego jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie nowych regulacji oraz przeciw zwiększeniu podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,2 proc.



Negatywną opinię uzyskała także poprawka rozszerzająca tzw. ulgę dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie oraz poprawka rozszerzająca preferencje podatkowe na osoby posiadające co najmniej troje dzieci.



W sumie Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy, z których duża część miała charakter redakcyjny i uściślający. Poprawki takie zostały w piątek przyjęte przez Sejm.



Uchwalona 1 października nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, m.in. podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł.



Ustawa likwiduje odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom i wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji.