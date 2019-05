"Za nami pierwsza połowa. Zrobimy wszystko, by wygrać drugą i cały mecz; opozycja musi być jesienią mocniej zjednoczona i zmobilizowana niż wczoraj" - podkreślił szef PO Grzegorz Schetyna. Podziękował wyborcom, którzy poparli Koalicję Europejską w wyborach do PE.

W wyborach do PE, PiS uzyskało 27 mandatów (45,38 proc. poparcia) KE - 22 mandaty (38,47 proc.), Wiosna - 3 mandaty (6,06 proc. poparcia).

Schetyna podziękował na Twitterze wyborcom Koalicji Europejskiej oraz pogratulował europosłom, którzy z list KE dostali się do Parlamentu Europejskiego. Stwierdził, że niedzielne wybory to "pierwsza połowa" meczu, a drugą będą październikowe wybory parlamentarne.



Dziękuję 38,5 proc. Polaków za poparcie Koalicji Europejskiej. Gratuluję 22 posłom europejskim. Będziemy razem pracować dla Polski. Za nami pierwsza połowa. Zrobimy wszystko, by wygrać drugą i cały mecz. Opozycja musi być jesienią mocniej zjednoczona i zmobilizowana niż wczoraj - napisał lider PO.



Z list Koalicji Europejskiej do europarlamentu dostali się: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Danuta Huebner, Jarosław Kalinowski, Marek Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Krzysztof Hetman, Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Marek Balt, Jan Olbrycht, Janina Ochojska-Okońska, Jarosław Duda, Bogusław Liberadzki i Bartosz Arłukowicz.

