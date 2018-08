W lipcu wypłacono rodzinom prawie 565 tys. świadczeń z programu "Dobry start" - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O "Dobry start", w lipcu złożono on-line 1,09 mln wniosków. Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu "Dobry start" można składać on-line od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.

Jak poinformował w komunikacie resort rodziny, w lipcu online złożono 1,09 mln wniosków. Samorządy w tym okresie przyznały ponad 1,66 mln świadczeń.

Cieszę się, że pierwsze środki tak szybko trafiły do rodzin. Pierwszy dzwonek już za chwilę i rodziny na pewno szykują już szkolne tornistry. Rząd zgodnie z obietnicą złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego pomaga rodzinom w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia szkoły - dodała minister.



Rodziny, które w sierpniu złożą wniosek o świadczenie, najpóźniej do 30 września otrzymają wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, samorząd będzie miał dwa miesiące na jego rozpatrzenie.



W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.



Świadczenie z programu "Dobry start" może się łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu "500 plus". Nie przysługuje jednak "z urzędu" - jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.

(mch)