Kończące się formowanie rządu koalicji 15 października pokazuje, że nowy gabinet nie tylko składa się z największej w historii liczby 26 ministrów i premiera, ale też powiela strukturę, budowaną przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Prawie co czwarty już z posłów koalicji jest jednocześnie członkiem rządu, a ponad połowa rządu to parlamentarzyści.

Premier Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

Nie wszyscy ministrowie skompletowali już grupy swoich zastępców. Kolejne powołania zapewne jeszcze nastąpią, już dziś jednak widać, że obecnie rządzący podzielają opinię, że konstytucyjne rozdzielenie władzy ustawodawczej-poselskiej i wykonawczej-rządowej nie jest dobrym pomysłem.

Wśród 27 tzw. konstytucyjnych ministrów tylko 4 osoby nie są parlamentarzystami; to ministrowie Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, Marzena Czarnecka, Radosław Sikorski i Maciej Berek. W rządzie rozumianym szerzej, jako skład konstytucyjny wraz z korpusem wiceministrów, liczącym 90 członków, parlamentarzystów jest dziś aż 57. To zaś oznacza, że prawie co czwarty z liczącej 248 posłów sejmowej większości jest też członkiem rządu.

Koalicja wykorzystuje przy tym zmianę ustawy o Radzie Ministrów, wprowadzonej tzw. wrzutką do ustawy o... aplikacji mObywatel. Dzięki niej zamiast jednego sekretarza stanu, czyli posła lub senatora na stanowisku w każdym z resortów można zatrudnić ich dowolną liczbę. I tak w 18 istniejących resortach mamy nie 18 a 35 sekretarzy stanu.

Bardzo podobne proporcje miały wcześniejsze rządy Prawa i Sprawiedliwości. Najwyraźniej rządzenie traktowane jest więc przez polityków jako działanie totalne, wymagające zgromadzenia władzy głównie w rękach zaufanych ludzi, niekoniecznie zaś ekspertów. W obecnym rządzie tylko w resorcie finansów nie ma żadnych wiceministrów-polityków.