„Rozmieszczone według wskazań wojska”. Kosiniak-Kamysz o systemach obrony powietrznej

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Wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska – przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier minister obrony narodowej. Podkreślił, że Polska od lat buduje zintegrowaną i wielowarstwową obronę powietrzną.

„Wszystkie systemy są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska”

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Płocku szef MON odniósł się do pojawiających się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pytań w sprawie rozmieszczenia polskich systemów obrony powietrznej. Zaznaczył, że Polska od kilku lat buduje zintegrowaną, wielowarstwową obronę powietrzną. Zauważył, że dostawy niektórych systemów przewidziane są na kolejne lata.

Nie ma drugiej sfery w polskim bezpieczeństwie, w którą byłoby zainwestowane tak dużo pieniędzy, jak w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową, czyli obronę powietrzną państwa polskiego. To jest ponad 200 miliardów złotych w różnego rodzaju kontraktach – zaznaczył Władysaw Kosiniak-Kamysz.

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Wicepremier podkreślił, że „wszystkie systemy, które są możliwe do użycia, dzisiaj są w dyspozycji armii, są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska”, na podstawie doświadczeń i posiadanych informacji.

Dlatego tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj, w Płocku (gdzie znajduje się rafineria – przyp. red.), jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego – dodał.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że „będą potrzebne zmiany w ustawie o obronie ojczyzny, żeby szybciej jeszcze móc rozmieszczać różnego rodzaju sprzęt i jednostki”.

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Czy miasta w Polsce są objęte obroną przeciwrakietową?

Poruszenie wśród polityków wywołały niedawne słowa zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Michała Marciniaka. Zapytany w sobotę w Polsat News, czy miasta w Polsce są objęte obroną przeciwrakietową, gen. Marciniak odpowiedział, że „duże miasta na dzisiaj nie, dlatego że nie mamy rozstawionych wokół nich systemów”.

Gen. Marciniak podkreślił zarazem, że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to miasta „zapewne będą chronione”. Dodał, że „jest lista priorytetów” i „to państwo musi podjąć decyzję, co jest kluczowe”.

Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej oświadczyło w środę, że „obrona powietrzna Polski nie polega na stałym rozmieszczeniu baterii rakietowych wokół każdego dużego miasta”.

„Jest to system zintegrowany, którego elementy są rozmieszczane i wykorzystywane adekwatnie do aktualnej sytuacji, oceny zagrożeń oraz priorytetów obronnych państwa” – zaznaczyło MON.

Z oczywistych względów – podkreśliło ministerstwo – działania te są szczególnie intensywne we wschodniej i centralnej Polsce, a polegają one „na współpracy kilku systemów obrony powietrznej” i „uczestniczą w nich także nasi sojusznicy”.

„Siły Zbrojne RP posiadają różne rodzaje zdolności do zapewnienia osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej wyznaczonych obiektów, w tym aglomeracji miejskich” – przekazało MON. Resort dodał, że „osłoną mogą być obejmowane zarówno najważniejsze ośrodki administracyjne i gospodarcze, obiekty infrastruktury krytycznej, jak i zgrupowania Sił Zbrojnych RP”. Zaznaczono, że zdolności te zapewniają m.in. systemy Wisła/Patriot oraz pozostałe elementy rozwijanej wielowarstwowej obrony powietrznej.

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„W zależności od charakteru i poziomu zagrożenia Siły Zbrojne RP mogą podnosić gotowość oraz aktywować i przemieszczać odpowiednie środki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w celu osłony wskazanych obiektów i rejonów” – zapewniło ministerstwo.

Resort zaznaczył, że szczegółowe informacje dotyczące aktualnego rozmieszczenia, stopnia gotowości oraz planów użycia poszczególnych elementów obrony powietrznej mają charakter operacyjny i nie są przedmiotem komunikacji publicznej.

Tusk: Jesteśmy bezpieczniejsi na ścianie wschodniej bardziej niż kiedykolwiek

Z kolei premier Donald Tusk zapytany o słowa gen. bryg. Michała Marciniaka, odparł: „nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są na terenie tego państwa bezpieczne w stu procentach, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami”.

Oprócz tego, że my wydajemy pieniądze, to jeszcze ktoś musi zdążyć z produkcją. Pracujemy nad tym, ale nikogo nie zamierzamy oszukiwać. W sprawie tych zmian w systemie ostrzegania proszę poczekać – oznajmił premier podczas czwartkowej konferencji w Krakowie.

Tusk ocenił również, że „jesteśmy bezpieczniejsi na ścianie wschodniej bardziej niż kiedykolwiek”.

My będziemy starali się i robimy to każdego dnia, zwiększyć możliwości obrony powietrznej w Polsce wszędzie, gdzie się da – podkreślił szef rządu.

Zaznaczył przy tym, że kluczową rolę odgrywa w tym ściana wschodnia i Tarcza Wschód, gdzie – jak mówił – ryzyko naruszenia przestrzeni powietrznej jest najbardziej oczywiste.

Wskazał też, że Polska przeznacza obecnie „najwięcej (środków) na świecie na zbrojenia i na obronę przeciwlotniczą”. Przypomniał, że są to zarówno środki z budżetu, jak i środki z UE m.in. z programu SAFE.