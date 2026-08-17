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"Nie. Dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskie niebo" - odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak, pytany, czy powinniśmy przekazać Ukraińcom pociski do Patriotów. Jak mówił wiceprezes PiS, "Donald Tusk próbował przekształcić święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną”. Podkreślił, że PiS nie wymieni Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera.

Błaszczak: Nawet wykleili część Wisłostrady

Tak chciał Donald Tusk – mówił Mariusz Błaszczak, pytany, czy sobotnia defilada musiała być defiladą polityczną.

Kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu tą folią taką z napisem SAFE - mówił wiceprezes PiS.

Proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną. Przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym rozwiązaniem - zaznaczył.

Błaszczak o Patriotach dla Ukrainy: Nie. To towar deficytowy Czas: 20:29

Błaszczak: Te pociski powinny chronić polskie niebo

Były szef MON stanowczo odpowiedział, że powinniśmy przekazywać Ukraińcom pocisków do Patriotów. Nie. Dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskie niebo – zaznaczył.

Na uwagę, że z Patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących, Błaszczak odpowiedział: Ale można strzelać na przykład z systemu Narew. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.

Legion europejski? Błaszczak krytykuje ten pomysł

Gość RMF FM pytany był o forsowany przez Radosława Sikorskiego pomysł utworzenia „legionu europejskiego”.

Nie, dlatego, że jest konkurencyjny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego - stwierdził Błaszczak.

Pamiętajmy, że oprócz wspólnych interesów mamy też różne interesy. Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wojsko Polskie, nie żadne legiony europejskie – dodał.

Mariusz Błaszczak o Marcinie Romanowskim i Naddniestrzu

Pytany o poszukiwania Marcina Romanowskiego Błaszczak podkreślił, że wciąż nie wiadomo, czy rzeczywiście jest w Naddniestrzu.

Ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących, próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu relacji prorosyjskich - mówił Błaszczak.

Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wsparliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi. Dzisiaj ten spin po prostu nie pasuje, jest absurdem - dodał wiceszef PiS. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję 13 grudnia - mówił.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

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