Rodzinny dramat w Knurowie. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM, mężczyzna zabił tam swoją żonę. Napastnik jest już w rękach policji.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Po południu w jednym z mieszkań w Knurowie znaleziono ciało kobiety. Policja na razie odmawia wszelkich informacji w tej sprawie, ale według naszych nieoficjalnych ustaleń, kobieta miała ranę postrzałową głowy.



Zanim policjanci weszli do mieszkania, na klatce schodowej natknęli się na męża kobiety, który miał w ręce broń czarnoprochową. Mężczyzna nie stawiał oporu, wszedł z policjantami do mieszkania i wskazał zwłoki swojej żony.



Policjanci przyjechali w to miejsce, bo wcześniej mąż ofiary na jednej ze stacji benzynowych miał powiedzieć pracującej tam kobiecie, że zastrzelił swoją żonę.



Mężczyzna został zatrzymany. Ponieważ był pijany, zostanie przesłuchany dopiero po wytrzeźwieniu.