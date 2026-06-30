RMF24

Nadchodzą przełomowe zmiany dla osób ubiegających się o prawo jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców. Nowy projekt ustawy, opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje m.in. cyfrową kartę kursanta, likwidację egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B i B1 oraz ograniczenie liczby podejść do egzaminu praktycznego w ciągu jednego dnia.

Projekt ustawy wprowadza szereg nowości, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i rzetelności procesu szkolenia przyszłych kierowców. Jednym z kluczowych elementów jest wprowadzenie cyfrowej karty kursanta, która będzie powiązana z indywidualnym numerem kursanta oraz instruktora. System ten pozwoli na rejestrowanie każdej jazdy i każdego egzaminu wewnętrznego w czasie rzeczywistym.

„Wprowadzenie obowiązku rejestrowania trasy jazdy w formacie GPX pozwala zweryfikować, czy zajęcia faktycznie odbyły się w zadeklarowanym czasie i miejscu, co ma istotne znaczenie w kontekście znanych z praktyki przypadków nierzetelnego dokumentowania godzin jazd" – czytamy w uzasadnieniu. Elektronizacja dokumentacji ma zapobiegać fałszowaniu przebiegu szkolenia i zwiększyć wiarygodność całego procesu.

Koniec egzaminów na placu manewrowym

Jedną z najważniejszych zmian, które przewiduje projekt, jest zniesienie obowiązkowego egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1. Oznacza to, że kandydaci na kierowców będą oceniani wyłącznie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego.

„Ocena umiejętności kandydata odbywa się wyłącznie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, który obejmuje nieodłącznie wykonywanie manewrów. Rozwiązanie to jest zgodne z praktyką stosowaną w większości państw członkowskich Unii Europejskiej" – podaje Rządowe Centrum Legislacji.

Nowe przepisy przewidują także, że ośrodki szkolenia kierowców nie będą już musiały posiadać własnego placu manewrowego, co znacząco uprości prowadzenie działalności szkoleniowej.

Egzamin tylko raz dziennie i nowe zasady rejestracji

Projekt ustawy ogranicza liczbę podejść do egzaminu praktycznego w ciągu jednego dnia do jednego. Wyjątek przewidziano jedynie dla sytuacji losowych, takich jak awaria techniczna czy inne zdarzenie niezależne od osoby egzaminowanej. W takich przypadkach nowy termin egzaminu zostanie wyznaczony bez dodatkowych opłat.

„Jednocześnie przewidziano wyjątek dla sytuacji, gdy egzamin nie doszedł do skutku z przyczyn niezależnych od osoby egzaminowanej np. awaria techniczna, zdarzenie losowe, gwarantując w takim przypadku wyznaczenie nowego terminu bez dodatkowej opłaty" – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Kolejną istotną zmianą jest obowiązek rejestrowania obrazem i dźwiękiem przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego w OSK oraz egzaminu państwowego w WORD. Ma to zwiększyć transparentność i bezpieczeństwo procesu egzaminowania.

Zmiany w egzaminach teoretycznych i kwalifikacjach instruktorów

Nowe przepisy wprowadzają także 24-miesięczny termin ważności wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego od dnia jego uzyskania. Wyjątek stanowią osoby, które zdadzą teorię przed wejściem w życie nowych przepisów – w ich przypadku wynik pozostaje ważny bezterminowo.

Zmieni się również sposób opracowywania pytań egzaminacyjnych. Od teraz zajmie się tym specjalnie powołane Centrum Egzaminowania, działające w strukturach Instytutu Transportu Samochodowego. Co więcej, liczba pytań w bazie egzaminacyjnej zostanie ograniczona z około 3500 do 1500, co ma pozwolić na lepszą weryfikację i częstszą aktualizację pytań.

Podniesione zostaną także wymagania wobec kandydatów na instruktorów – będą musieli posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a wymagany okres posiadania prawa jazdy zostanie wydłużony z 2 do 3 lat.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na terenie jednostek wojskowych, które prowadzą szkolenie żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Egzamin będzie mógł być przeprowadzony pojazdem wskazanym przez daną jednostkę.

Projekt ustawy przewiduje, że nowe przepisy zostaną przyjęte w drugim kwartale 2026 roku.