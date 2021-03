"Mamy to! 210 813 830,10 zł na koncie 29. Finału WOŚP! Polacy, dziękujemy Wam! Bądźcie z siebie dumni!" - poinformowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To najwyższa kwota zebrana podczas 29 finałów WOŚP. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.

Jerzy Owsiak / Radek Pietruszka / PAP

210 813 830 zł i 10 groszy. Wielkie dzięki! Hej, Polacy, bądźcie z siebie dumni. Hej, rodacy na całym świecie - ogłosił Jerzy Owsiak, podsumowując zbiórkę przeprowadzoną w tym roku podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Finał w cieniu epidemii

29. Finał WOŚP odbył się 31 stycznia. Pierwotnie miał się odbyć 10 stycznia, ale jego termin przesunięto o trzy tygodnie z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią Covid-19. Tegoroczna edycja WOŚP była też inna z uwagi na epidemię. Organizatorzy zrezygnowali z masowych wydarzeń i koncertów dla publiczności, a większość wydarzeń przenieśli do internetu.

Czy obawialiśmy się jak to wszystko wyjdzie? No pewnie, że tak. Myśleliśmy: czy ludzie będą mieli ochotę, czy będziecie mieli czas na to, czy będziecie mieli energię, po roku czasu naprawdę społeczeństwo w Polsce zmęczone wszelkimi trudnościami osobistymi, zawodowymi - mówił Owsiak podczas podsumowania.



65 proc. środków zebrani podczas zbiórek internetowych

W tegorocznym finale zarejestrowały się 1362 sztaby, a wśród nich aż 79 sztabów zagranicznych m.in. z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Tanzanii, Australii, Norwegii, Francji, Rosji, Meksyku, Indonezji, Singapuru, Japonii, Wietnamu, a także z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.



Na ulicach polskich miast pieniądze zbierało ok. 120 tys. wolontariuszy. Zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. W tym roku nie naklejano też czerwonych serduszek darczyńcom, ale je rozdawano. Podobnie jak w latach ubiegłych w internecie prowadzone były liczne aukcje (w tym roku było ich ponad 200), z których dochód przeznaczony został na WOŚP.



Owsiak poinformował, że 65 proc. zebranych w tym roku środków pochodzi właśnie ze zbiorek internetowych, a 35 proc. to pieniądze zebrane do puszek.



W ubiegłym roku Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto orkiestry łącznie prawie 187 milionów zł. Od początku działalności na sprzęt i programy medyczne WOŚP zebrała 1 mld 330 mln zł.



Owsiak zapowiedział, że kolejny 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia 2022 r.