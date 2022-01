Z powodu silnego wiatru w czwartek do godz.21 ponad 4 tys. odbiorców na terenie całego kraju pozbawionych było dostaw prądu. Taką informację przekazał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

/ Darek Delmanowicz / PAP

O awariach energetycznych związanych z silnym wiatrem Marek Kubiak poinformował na Twitterze. "Na godz. 21.00 dostaw prądu pozbawionych jest 4496 odbiorców na terenie całego kraju. Najwięcej w województwie dolnośląskim 4068, i podkarpackim 171- czytamy w komunikacie. Trwają prace naprawcze.

Ostrzeżenia IMGW / IMGW / Zrzut ekranu

Jak informuje w czwartek IMGW, najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przez zamieciami oraz pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dla pozostałego obszaru kraju IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Przy gruncie temperatury sięgają 0 stopni Celsjusza, co powoduje zamarzanie mżawki, deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

W górach trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Tymczasem ratownicy TOPR ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jak podkreślają pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest słabo związana. Lawina jest możliwa nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, może też schodzić samoistnie. Poruszanie się po Tatrach wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności - podkreślają TOPR-owcy w swoim komunikacie.



Interwencje strażaków

W czwartek do godziny 18 strażacy otrzymali w całym kraju prawie 600 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru - przekazał bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że 39 budynków zostało uszkodzonych. "Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. śląskim (101), małopolskim (85), mazowieckim (78) oraz wielkopolskim (50).

Jaka pogoda w piątek?

W piątek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie kraju o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od -2 st. C do 1 st. C, w górach od -7 st. C do -4 st. C, cieplej nad morzem 2 - 3 st. C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie, w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni. Miejscami zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.