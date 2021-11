Trzech policjantów zostało zatrzymanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej handlującej narkotykami i przemycającej je do Polski. W sumie w ręce funkcjonariuszy CBŚP na polecenie wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej wpadło 14 osób.

Zatrzymanie jednego z członków grupy / Policja

Członkowie grupy kupowali substancje psychotropowe i udzielali ich innym osobom. Dodatkowo - według śledczych - jeden z policjantów współpracował z gangsterami. Sprawdzał dla nich różne informacje w policyjnych systemach informatycznych.

Rozbita przez CBŚP grupa sprowadzała z Holandii dopalacz o nazwie 3 CMC - to syntetyczny katynon o działaniu zbliżonym do amfetaminy. Grupa rozprowadzała go głównie w Wielkopolsce.

Decyzją poznańskiego sądu do aresztu trafiło 5 osób. Policjanci będą odpowiadać z wolnej stopy. Zawieszono ich w czynnościach służbowych. Dwaj mają orzeczony dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Rozbicie grupy handlującej narkotykami Policja