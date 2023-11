Kształt nowego rządu i ciąg dalszy protestu przewoźników na granicy z Ukrainą zdominują nowy tydzień w polityce. W poniedziałek o 16.30 odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, który będzie miał od tego momentu dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie.

Kolejka ciężarówek na obwodnicy Przemyśla, których kierowcy oczekują na przekroczenie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Morawiecki przedstawi skład swojego nowego rządu

Według zapowiedzi,. Z mniejszą liczbą ministrów niż do tej pory, ale za to z większą liczbą kobiet.

Na pewno w nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie dotychczasowego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Nie będzie także, jak sam przyznał w rozmowie z RMF FM, wiceministra kultury Jarosława Sellina. Nie dostałem takiej propozycji. Myślę, że będzie wiele nowych twarzy w nowym rządzie, będzie to autorski rząd mojego pana premiera Mateusza Morawieckiego - zaznaczał Sellin.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek - odnosząc się w Polsat News do podjęcia się przez Morawieckiego misji sformowania rządu - ocenił, że to "bardzo dobrze, że premier walczy". Jego zdaniem "gorzej byłoby, gdyby tej walki nie podjął". Wiem, że wielu polityków dzisiejszej opozycji, a może w przyszłości koalicji, chciałoby zobaczyć premiera Morawieckiego smutnego, który się poddał, w ogóle PiS jako grupę smutnych, załamanych ludzi. Ja uważam, że należy, że trzeba walczyć do końca"- podkreślił Mastalerek.

Na uzyskanie wotum zaufania dla nowego rządu Morawiecki będzie miał 2 tygodnie. Jeśli to się nie uda, inicjatywę przejmą posłowie. Zgodnie z Konstytucją, kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Z drugiej strony propozycję swojego rządu szykuje lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jesteśmy gotowi z projektami ustaw, z działaniami, i z listą nowych ministrów - zapewniała dzisiaj naszego dziennikarza Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. Koalicja Obywatelska zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.



Ciąg dalszy protestu przewoźników

Jednym z wyzwań dla nowego ministra infrastruktury, niezależnie od tego, kto nim zostanie, będzie rozwiązanie problemów przewoźników ze wschodniej Polski, którzy

Prawdopodobnie we wtorek propozycję rozwiązania tego problemu od strony prawnej i odblokowania granicy przedstawią organizacje transportowe zrzeszone w Związku Transport i Logistyka Polska.

W sobotę do protestu i napiętej sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Myślę, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę. Mieć plan działania - i mamy taki plan. Premier, a także wicepremier Stefaniszyna pracują z udziałem ministerstwa spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i ministerstwa infrastruktury. Jestem pewien, że damy radę - mówił po konferencji "Zboże z Ukrainy". Myślę, że musimy dać naszym sąsiadom trochę czasu. Wszystko się ociepla - podsumował ukraiński prezydent.

W Dorohusku był w sobotę ukraiński minister infrastruktury Serhij Derkacz. Jeżeli protestującym chodziło o to, żeby doprowadzić do kryzysu energetycznego w Ukrainie, to im to się zaczyna udawać - stwierdził. Jak tłumaczył, w kolejce do granicy można zobaczyć dużo cystern z paliwem, które miały jechać poza kolejką. Sugerował też, że uczestnikom protestu nie zależy na porozumieniu.

Nowe szczepionki przeciw Covid-19

W czwartek w Polsce wylądować powinien samolot z nowymi, zmodyfikowanymi szczepionkami przeciwko Covid-19. Liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach rośnie.

Nowa szczepionka ma być podawana w Polsce od 6 grudnia. Prawo do niej będą mieć wszyscy, którzy skończyli 12 lat.