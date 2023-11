Jutro o 16.30 obędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, który będzie miał od tego momentu dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie - powiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski w niedzielę w TVP Info.

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania prezesa Rady Ministrów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów i desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w jego tworzeniu przejmie Sejm.

Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy na premiera jest Donald Tusk.

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski podkreślił, że "prezydent Andrzej Duda przestrzega wszystkich terminów konstytucyjnych". "Jutro o 16.30 obędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, który będzie miał od tego momentu dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie" - poinformował.

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która do czasu powołania nowego rządu będzie nadal sprawować obowiązki, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera.

Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

"Prezydent zna skład nowego rządu"

Zaprzysiężenie nowego rządu zapowiedział również szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek podczas rozmowy w Polsat News. Jak zaznaczył, wnioski o powołanie rządu przychodzą do Pałacu Prezydenckiego przed uroczystością, więc prezydent zna skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

"Panowie są w stałym kontakcie, współpracują od już od 6 lat, więc myślę, że pan prezydent zna (skład nowego rządu - PAP), dlatego, że rozmawiają na bieżąco" - powiedział.

"To jest rząd premiera Morawieckiego, bardzo dobrze, że premier walczy, bardzo dobrze, że chce poddać (nowy rząd - PAP) pod głosowanie" - ocenił szef Gabinetu Prezydenta.

"Jak rozumiem, będzie to rząd zupełnie inny niż wcześniej, inna będzie konstrukcja tego rządu, dlatego pewnie mniej polityków partyjnych, bardziej będzie to rząd ekspercki" - stwierdził.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek, że w poniedziałek przedstawi skład rządu - Koalicję Polskich Spraw, a o terminie expose porozmawia z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

W wyborach do Sejmu, które zostały przeprowadzone 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

Mało kobiet w przyszłym rządzie? Gawkowski: Myślę, że Donald Tusk zaskoczy

Myślę, że Donald Tusk zaskoczy i kobiet w koalicyjnym rządzie będzie więcej" - powiedział w sobotę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Potwierdził doniesienia medialne, że Lewica obejmie w nowym rządzie trzy resorty: cyfryzacji, rodziny i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Czy to już pewne, że Krzysztof Gawkowski będzie wicepremierem w rządzie Donalda Tuska?

"To, co zapisane w umowie koalicyjnej, zapewne jest pewne. Dopóki nie ma się nominacji, nie można powiedzieć, że sprawa jest już zamknięta. Wszystko w rękach Donalda Tuska. Wiem jedno, dla Lewicy były to bardzo udane negocjacje" - powiedział gość Krzysztofa Ziemca.