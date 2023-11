Mateusz Morawiecki zapowiada, że rząd który zostanie ogłoszony w poniedziałek będzie gabinetem polityczno-eksperckim. Będzie także "znacząco mniejszy" a jego dużą część stanowić mają kobiety - podkreśla premier. "Wszystkie nazwiska już są" - stwierdził.

Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Premier Morawiecki w rozmowie z portalem Salon24.pl zapytany został, czy może podać chociaż trzy nazwiska członków jego przyszłego rządu, odpowiedział: "Jedno tylko mogę - nazwisko premiera". Zapewnił, że "wszystkie nazwiska już są", ale - jak podkreślił - "to pan prezydent (Andrzej Duda) przede wszystkim musi pierwszy o tym usłyszeć".

Morawiecki zaznaczył, że rząd, który zostanie zaprezentowany w poniedziałek będzie znacząco mniejszy. Gabinet mają tworzyć w dużej mierze kobiety. "Będzie duża liczba kobiet w tym rządzie. Będzie to rząd polityczno-ekspercki - tak to nazwijmy" - zapewnił premier, a dopytywany czy stosunek kobiet do mężczyzn w rządzie będzie wynosił "pół na pół", odpowiedział "co najmniej, mam nadzieję".

Premier odniósł również do stwierdzenie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że poparcie dla tego rządu będzie w obecnym Sejmie ekstremalnie trudne do osiągnięcia. Szef MEiN szacuje szanse powodzenia tego przedsięwzięcia na 10 proc.

"Ja bym szacował na podobnym poziomie nasze szanse, ponieważ z tego, co słyszymy większość po drugiej stronie się dogaduje, ale ja chcę bardzo wyraźnie po pierwsze pokazać pozytywny program - i to jest nasz Dekalog Polskich Spraw - zaprosić do Koalicji Polskich Spraw. Nie wszystko, co się robi tu i teraz, musi natychmiast przynieść owoce. Czasami to są ziarna, które wzrosną trochę później" - powiedział Morawiecki.

13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. W ciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa w poniedziałek, 27 listopada. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

W piątek Morawiecki zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi skład rządu - Koalicję Polskich Spraw, a o terminie expose będzie rozmawiał z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.