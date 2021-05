Znamy szczegóły zmian w sposobie wynagradzania nauczycieli, które wczoraj resort edukacji i nauki przekazał związkom zawodowym. Reporter RMF FM dotarł do dokumentu rozesłanego we wtorek do związków zawodowych. Zmiany, jak obiecuje ministerstwo, mają sprawić, że zawód będzie bardziej atrakcyjny, a nauczyciele dostaną podwyżki.

REKLAMA