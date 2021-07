Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś pogodnie, nie prognozujemy burz – mówi synoptyk meteorolog w Centralnym Biurze Prognoz Meteorologicznych IMGW Michał Ogrodnik.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dziś zachmurzenie w całym kraju będzie małe i umiarkowane, lokalnie duże z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.

Na północy kraju słupki termometrów pokażą 22 stopnie Celsjusza, a na pozostałym obszarze od 23 do 25 st. Najcieplej na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Nieco chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam około 19 stopni.



Wiatr nadal będzie słaby i nadal będzie wiał z kierunku zachodniego lub północno zachodniego.



W weekend, w sobotę na zachodzie temperatura ponownie przekroczy 30 st. Celsjusza w dzień. Więcej opadów i burz w niedzielę na zachodzie i na południu - zaznaczył Michał Ogrodnik.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 23 st. C do 27 st. C, w zachodniej części kraju od 27 st. C do 30 st. C, nieco chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około 21 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny, poza tym przeważnie południowo-zachodni.



