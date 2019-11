Przez cały długi weekend 8-11 listopada pogodę będą kształtowały niże, ale nie we wszystkie dni będzie pochmurno i deszczowo - informuje IMGW. W piątek, sobotę i niedzielę spodziewane są opady deszczu, natomiast w poniedziałek powinno się rozpogodzić.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek Polska znajdzie się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym i Zatoką Genueńską. Poranek miejscami będzie mglisty - zwłaszcza we wschodniej połowie kraju - i mgły będą jeszcze gęste. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale miejscami zmniejszy się do umiarkowanego. Słabe opady deszczu mogą się pojawić pod koniec dnia na zachodzie kraju. Temperatura powietrza wyniesie od 8 st. na północy i w dolinach górskich do 13 st. na południu. Wiatr początkowo słaby, później będzie się wzmagał do umiarkowanego i lokalnie porywistego, z południowego wschodu.

W sobotę nad Polskę nasunie się strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Miejscami - zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim - może padać przez większość dnia. Przelotne opady pojawią się także w centrum kraju. Im dalej na wschód, tym mniej prawdopodobny deszcz, a bardziej - chwile ze słońcem. Najchłodniej będzie tam, gdzie będą chmury i deszcz, a najcieplej tam, gdzie będzie sucho i najpogodniej - od 8 st. na zachodzie i Pomorzu do 13-14 st. w centrum i nawet 17 st. na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni.



W niedzielę deszcz przeniesie się do województw wschodnich i południowowschodnich. Chwilami może tam popadać nieco mocniej. Nad pozostałą częścią kraju - z wyjątkiem wybrzeża - opadów raczej nie będzie, a na zachodzie się nawet rozpogodzi. Stopniowo się jednak ochłodzi: maksymalna temperatura w przeważającej części Polski wyniesie 7-10 st. Osłabnie już na ogół wiatr, a miejscami - głównie na wschodzie i wybrzeżu - będzie umiarkowany, zachodni i północny



W Święto Niepodległości nad Polską rozbuduje się słaby wyż, co oznacza, że pogoda powinna się poprawić. Będzie przeważnie sucho, deszczu możliwy początkowo na krańcach wschodnich i na wybrzeżu. Dzień ma być pogodniejszy w znacznej części kraju. Temperatura wyniesie od 7 st. na północy do 11 st. na południu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.