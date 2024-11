Już 2 grudnia rozpoczną się próbne egzaminy ósmoklasisty 2025. Trwające trzy dni testy przygotują uczniów do ostatecznego egzaminu, który odbędzie się w maju 2025 roku. Wszystkie informacje na temat egzaminów ósmoklasisty zbieramy dla was na RMF24.pl.

/ Piotr Hukalo / East News

Próbny egzamin ósmoklasisty 2024/2025. Terminy i podstawowe informacje

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.

Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. To jednak czeka na uczniów w dniach 13-15 maja 2025 roku. Od poniedziałku, czyli 2 grudnia rozpoczyna się natomiast seria egzaminów próbnych z CKE dla ósmoklasistów. Będzie trwać trzy dni, czyli do 4 grudnia.

Uczniowie ósmych klas podejdą do próbnego egzaminu z języka polskiego (poniedziałek o godzinie 9:00), matematyki (wtorek o godzinie 9:00) i języka angielskiego (środa o godzinie 9:00). Na rozwiązanie zadań będzie od 90 do 120 minut.

Testy diagnostyczne nie są obowiązkowe w tym sensie, że decyzję o ich przeprowadzeniu podejmuje dyrektor szkoły.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że każdy uczeń, który wziął udział w próbnym teście, powinien otrzymać od nauczycieli "wartościową informację zwrotną".

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty

Próbne egzaminy to przede wszystkim okazja, by sprawdzić swoją aktualną wiedzę i umiejętności. Przed egzaminem warto jednak wiedzieć, jak skonstruowane są arkusze, jakiego typu pytania padają na egzaminie i jak dużo czasu zajmuje nam zmierzenie się z poszczególnymi zadaniami.

Po otrzymaniu wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty uczeń będzie mógł też sprawdzić, co jeszcze powinien powtórzyć, czego się nauczyć i jakie zagadnienia zrozumieć lepiej.

Przykładowe arkusze można znaleźć na stronie CKE .

Co istotne i co podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, wynik egzaminu nie może mieć żadnych negatywnych konsekwencji dla ucznia.