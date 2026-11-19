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Jazda hulajnogą po parkingu podziemnym centrum handlowego 13-latka zakończyła się dwukrotnym uruchomieniem alarmu i ewakuacją oraz przyjazdem służb. Chłopak usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Do incydentu doszło na warszawskim Targówku.

W niedzielę policjanci z warszawskiego Targówka zostali wezwani do jednej z lokalnych galerii handlowych.

Na mundurowych oczekiwał pracownik ochrony razem z 13-latkiem i jego matką. Chłopak jeżdżąc hulajnogą elektryczną po parkingu podziemnym, dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy, co automatycznie skutkowało ewakuacją wszystkich znajdujących się w galerii osób - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z policji.

Na miejscu szybko pojawiła się także straż pożarna, która sprawdziła obiekt i nie stwierdziła żadnych zagrożeń.

Zarzuty dla 13-latka

Po incydencie chłopiec został zatrzymany przez policję i przewieziony na komisariat w obecności swojej matki. Tam został przesłuchany i usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Dodatkowo nastolatek odpowie za jazdę hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień.

O dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. Gdyby sprawcą był dorosły, za wywołanie fałszywego alarmu groziłaby kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.