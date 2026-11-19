W niedzielę policjanci z warszawskiego Targówka zostali wezwani do jednej z lokalnych galerii handlowych.
Na mundurowych oczekiwał pracownik ochrony razem z 13-latkiem i jego matką. Chłopak jeżdżąc hulajnogą elektryczną po parkingu podziemnym, dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy, co automatycznie skutkowało ewakuacją wszystkich znajdujących się w galerii osób - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z policji.
Na miejscu szybko pojawiła się także straż pożarna, która sprawdziła obiekt i nie stwierdziła żadnych zagrożeń.
Zarzuty dla 13-latka
Po incydencie chłopiec został zatrzymany przez policję i przewieziony na komisariat w obecności swojej matki. Tam został przesłuchany i usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Dodatkowo nastolatek odpowie za jazdę hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień.
O dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. Gdyby sprawcą był dorosły, za wywołanie fałszywego alarmu groziłaby kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.