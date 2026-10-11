Ktoś chciał zabić premiera i szefa MON? Pilna narada służb

RMF24

W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowano dziś spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak przekazała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka, dotyczy ono informacji o „możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza”.

Z komunikatu przekazanego przez Karolinę Gałecką nie dowiadujemy się żadnych szczegółów co do planu zamachu na premiera i wicepremiera. Nie jest więc jasne, czy ktoś np. zapowiadał takie działanie w sieci czy też podjął jakiekolwiek realne przygotowania albo współdziałał z innymi osobami.

Na razie głosu w tej sprawie nie zabrali ani Donald Tusk, ani Władysław Kosiniak-Kamysz. Milczą też inni politycy - w tym szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych w rozmowie z PAP podkreślił, że na nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu.