Tegoroczny Marsz Niepodległości był dla mnie bardzo smutnym obrazkiem. 11 listopada powinien być świętem, które łączy wszystkich Polaków - podkreślił prezydencki minister Andrzej Dera. Jego zdaniem, organizatorzy Marszu Niepodległości "nie stanęli na wysokości zadania".

Starcia policji i uczestników Marszu Niepodległości na rondzie de Gaulle'a w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Andrzej Dera stwierdził w niedzielę w Polsat News, że przez ostatnie pięć lat Marsze Niepodległości "miały charakter pokojowy i były pięknym świętem, oddaniem czci i hołdu naszym bohaterom".



Przypominał, że sam uczestniczył w tym marszu w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak mówił, było to "bardzo przejmujące wydarzenie", podczas którego czuł się bezpiecznie i godnie.



"Nie powinno dochodzić do takich obrazków, jakie widzieliśmy teraz 11 listopada"

Teraz stało się, niestety, zupełnie inaczej. Ja to składam na karb pandemii, bo w okresie pandemicznym nie powinniśmy się zbierać gromadnie. Organizatorzy nie stanęli na wysokości zadania, bo miał to być bezpieczny przejazd samochodów. Niestety, stało się zupełnie inaczej - mówił Dera.



Prezydencki minister podkreślił, że zgromadzenia powinny mieć zawsze charakter pokojowy, a "trudno nazwać charakterem pokojowym, demonstrantów, którzy idą z racami, którzy mają niebezpieczne przedmioty, którzy atakują policję".



Dla mnie to był bardzo smutny obrazek. 11 listopada, odzyskanie niepodległości po wielu latach, kiedy straciliśmy tę niepodległości, powinno być świętem, który łączy wszystkich Polaków. Nie powinno dochodzić do takich obrazków, jakie widzieliśmy teraz 11 listopada. To są smutne obrazki, nikomu niepotrzebne - oświadczył Dera.



Jego zdaniem, podczas marszu policja "zachowywała się tak, jak powinna się zachowywać" - wyłapywała tych, którzy naruszali porządek prawny.



Podczas Marszu Niepodległości doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP przekazywała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwo innych ludzi".



Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

Wideo youtube

"Nagranie potwierdza, że policja działała profesjonalnie podczas Marszu Niepodległości"

Nagranie z ronda de Gaulle'a w Warszawie potwierdza, że policja działała profesjonalnie, zachowując ostrożność względem deklaracji o tym, że Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany - ocenił wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Jak zastrzegł, czym innym jest ocena strategii, a czym innym - jednostkowych sytuacji.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało wczoraj zapis monitoringu ze środowych zajść podczas Marszu Niepodległości na rondzie de Gaulle'a w Warszawie. Nagranie zarejestrowały kamery na okolicznym budynku BGK, a zabezpieczyła je policja.