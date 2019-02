Wielkopolska testuje nowoczesny radiowóz, który powstał dzięki współpracy policjantów i naukowców. Jedyny pojazd w kraju, który mundurowi nazwali "Praetorian" można modyfikować w zależności od potrzeb.

Nowoczesny radiowóz / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Facebook

Radiowóz może służyć jako wóz pościgowy, mobilny komisariat i auto transportowe. Istotą pracy nad pojazdem było zapewnienie jego wielofunkcyjności. Przygotowanie prototypu trwało siedem miesięcy. Auto "zadebiutowało" już w patrolu na ulicach stolicy Wielkopolski.

Nie mamy takich rozwiązań w żadnym innym radiowozie, którym policja dysponuje na chwilę obecną. Samym pomysłodawcom tego przedsięwzięcia absolutnie nie chodzi o to, żeby wszystkie pojazdy w policji zastąpić tym jednym. W ogóle nie taki jest zamysł tego przedsięwzięcia. To jest pokazanie kolejnego rozwiązania. Będzie to konkretna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania funkcjonariuszy co do tego w jakim pojeździe chcą pełnić służbę - powiedziała podinsp. Iwona Liszyńska z komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu.



Samochód został stworzony w ramach projektu badawczego / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Facebook

Kiedy auto zakończy już fazę testów w stolicy Wielkopolski, pojedzie do trzech kolejnych jednostek policji w regionie. Być może w przyszłości, jeśli okaże się przydatny, ten i kolejne jego modele wejdą, a właściwie wjadą do regularnej służby. Samochód został stworzony w ramach projektu badawczego.