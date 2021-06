Potężny słup gęstego, czarnego dymu unosi się nad wsią Przysieka Polska niedaleko Kościana w Wielkopolsce: na terenie zakładu zajmującego się skupem i przetwarzaniem złomu wybuchł pożar. W akcji jest już około 100 strażaków. Zadymienie jest ogromne, więc ratownicy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien. Sygnał ws. pożaru, nagranie wideo i zdjęcia dostaliśmy od Słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. Alarmują oni również, że to już czwarty pożar na terenie tego zakładu w tym roku.

REKLAMA